Памятник изобретателю Кулибину установили в Нижнем Новгороде

Скульптурную композицию, посвященную изобретателю Ивану Кулибину, установили в историческом районе Започаинья Нижнего Новгорода. Там в XVIII веке находилась усадьба семьи Кулибиных, сообщил сайт pravda-nn.ru.
Как отметил заместитель губернатора Олег Беркович, Кулибин — выдающийся земляк, оставивший великое наследие.
«Этот памятник — напоминание о том, что Нижний Новгород всегда был и остается городом новаторов», — заявил представитель администрации.
Авторы проекта — скульптор Константин Александров и архитектор Дмитрий Александров. Объемно-пространственная композиция выполнена в абстрактном стиле и использует кинетические приемы.
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