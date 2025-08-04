Памятник изобретателю Кулибину установили в Нижнем Новгороде

Скульптурную композицию, посвященную изобретателю Ивану Кулибину, установили в историческом районе Започаинья Нижнего Новгорода. Там в XVIII веке находилась усадьба семьи Кулибиных, сообщил сайт pravda-nn.ru .

Как отметил заместитель губернатора Олег Беркович, Кулибин — выдающийся земляк, оставивший великое наследие.

«Этот памятник — напоминание о том, что Нижний Новгород всегда был и остается городом новаторов», — заявил представитель администрации.

Авторы проекта — скульптор Константин Александров и архитектор Дмитрий Александров. Объемно-пространственная композиция выполнена в абстрактном стиле и использует кинетические приемы.