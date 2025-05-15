Организаторы кинофестиваля «Медвежонок» в Перми объявили состав жюри

Организаторы Пермского международного кинофестиваля «Медвежонок» обнародовали информацию о жюри. В его состав, как сообщил URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства, вошли актриса Надежда Михалкова, режиссер Илья Учитель, сценарист Роман Кантор, президент Ассоциации анимационного кино Илья Попов, продюсер Алексей Троцюк, президент Армянской национальной киноакадемии Рубен Джагинян и другие эксперты.

По словам президента фестиваля Гавриила Гордеева, дети-участники ориентируются на членов жюри, когда представляют свое будущее, написал RT.

«Именно на этих многоуважаемых известных взрослых смотрят дети-участники и думают, кем они станут, когда вырастут», — добавил он.

О Московском детском фестивале искусств «Небо» известно, что он пройдет 31 мая и 1 июня.