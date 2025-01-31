Омбудсмен Волынец указала на клиповое мышление современных читателей

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поделилась своими литературными предпочтениями в беседе с ИА НСН .

В разговоре она указала на проблему клипового мышления среди современных читателей.

«Примерно года два назад я решила перечитать [Льва] Толстого и с ужасом обнаружила, что я не могу воспринимать эту информацию. Когда мы говорим о клиповом мышлении у детей, у молодежи, а мы же сами такие», — сообщила омбудсмен.

Волынец посоветовала обратиться к произведениям Александра Пушкина, подчеркнув его талант не только как поэта, но и прозаика. Также она отметила Антона Чехова — мастера краткой формы. Омбудсмен выразила радость, что тот никогда не писал романов.