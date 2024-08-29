Около 80 учреждений культуры обновили на Кубани в рамках нацпроекта

Порядка 80 школ искусств, а также училищ и колледжей культуры отреставрировали в Краснодарском крае в рамках национального проекта. Об этом сообщил сайт «Кубань 24».

Соответствующие данные были приведены на краевом совещании руководителей образовательных учреждений.

«Десять муниципальных образований получили большие автобусы для детских школ искусств», — отметила министр культуры региона Виктория Лапина.

По ее словам, за последние пять лет специалисты провели ремонт в 250 учебных заведениях, связанных с культурой, добавил RT.

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