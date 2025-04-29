Обновленный тематический вагон начал курсировать в метро Нижнего Новгорода

В нижегородском метрополитене представили обновленный тематический вагон «Вагон молодежных историй». Он начал курсировать 29 апреля. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Проект посвящен 40-летию подземки. Его реализовал победитель конкурса «Молодой Нижний» Олег Фролов при поддержке городских властей.
По словам представителей метрополитена, вагон стал «машиной времени». Интерьер оформили как визуальный путеводитель по действующим станциям и истории подземки, а внешняя часть иллюстрирует этапы строительства станций.
Первыми пассажирами стали школьники, студенты и активные жители города. Они отправились в символическое путешествие по истории метро.
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