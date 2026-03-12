Новый музейный комплекс и арт-центр откроется в Волгограде в мае

Уже в текущем году в историческом центре Волгограда распахнет двери новый музейный комплекс и арт-центр, который расположится в здании старинной пожарной каланчи. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выступил с инициативой создания современного арт-пространства в стенах знаковой достопримечательности. В ходе рабочего визита глава региона лично осмотрел помещения будущего центра, сообщил сайт «Новости Волгограда» .

Архитектурный памятник передадут в ведение музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова. В новом культурном комплексе особое место займут произведения выдающегося волгоградского мастера Виктора Лосева, а также работы других сталинградских и волгоградских авторов.

В стенах каланчи заработают творческие студии, будут проводиться культурные мероприятия и тематические творческие вечера. Торжественное открытие музея приурочено к столетию мастера Виктора Лосева, которое будет отмечаться в мае 2026 года. Тогда же новый музейный комплекспримет первых гостей.