Новый культурно-туристический маршрут появится в Калининградской области

Культурно-туристический маршрут под названием «Полесское кольцо» появится в Калининградской области. Он объединит в себе исторические памятники и природные локации, написал RT со ссылкой на местное издание «Янтарный край».

В маршрут войдут 15 кирх и семь замков XIV–XX веков. В рамках проекта в замке Лабиау уже прошел фестиваль с лекциями и концертами.

В ближайшее время запланирован ряд мероприятий с участием волонтеров.

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