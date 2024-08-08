Новый культурно-туристический маршрут появится в Калининградской области

Культурно-туристический маршрут под названием «Полесское кольцо» появится в Калининградской области. Он объединит в себе исторические памятники и природные локации, написал RT со ссылкой на местное издание «Янтарный край».

В маршрут войдут 15 кирх и семь замков XIV–XX веков. В рамках проекта в замке Лабиау уже прошел фестиваль с лекциями и концертами.

В ближайшее время запланирован ряд мероприятий с участием волонтеров.