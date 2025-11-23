Новый культурно-досуговый центр откроют в Сургутском районе ХМАО

В поселке Солнечный Сургутского района открывается новый культурно-досуговый центр, предназначенный для 19 творческих коллективов, в которых занимаются 276 воспитанников. Об этом сообщил сайт muksun.fm .

Центр оборудован профессиональными помещениями для занятий и репетиций, включая танцевальные залы с зеркальными стенами и качественным полом.

Как сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, финансирование оснащения центра составило 70 миллионов рублей, выделенных недропользователями. В здании площадью более 1,3 тысячи квадратных метров разместились зрительный зал на 208 мест, сцена, хореографические залы и специализированные комнаты для репетиций.