Новое театральное пространство открыли в Петербурге для подростков

В Петербурге заработало новое театральное пространство для подростков — «Театральный проект 27». Об этом сообщил «Петербургский дневник» , ссылаясь на Комитет по культуре города.

В пространстве школьники смогут посещать спектакли, участвовать в мастер-классах и различных образовательных программах.

В пятницу, 27 сентября, в театре пройдет моноспектакль «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?».