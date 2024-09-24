Новое театральное пространство открыли в Петербурге для подростков
В Петербурге заработало новое театральное пространство для подростков — «Театральный проект 27». Об этом сообщил «Петербургский дневник», ссылаясь на Комитет по культуре города.
В пространстве школьники смогут посещать спектакли, участвовать в мастер-классах и различных образовательных программах.
В пятницу, 27 сентября, в театре пройдет моноспектакль «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?».
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