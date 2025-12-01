Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина признали театром года
Нижегородский театр оперы и балета имени А. С. Пушкина получил статус театра года. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на данные губернатора Глеба Никитина.
Учреждение культуры одержало победу в трех номинациях Национальной оперной премии «Онегин».
«Это оглушительный успех и заслуженное признание работы всего коллектива», — заявил глава региона.
Отдельно губернатор поздравил Сергея Новикова, получившего звание «Режиссер года». Он подготовил один из самых ярких подарков нижегородскому театру — премьеру оперы Джузеппе Верди «Риголетто».
