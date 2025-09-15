Нижегородский кремль принял более 600 тыс. туристов с начала года

С начала 2025 года Нижегородский кремль посетили более 600 тысяч человек. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на министерство культуры региона.

Музей-заповедник работает в летнем режиме с апреля по сентябрь, предлагая гостям круговой маршрут вдоль крепостной стены и посещение музеев в башнях. За апрель–август 2025 года кремль посетили 600 550 человек, что значительно превышает показатели прошлого года — 427 400 посетителей, сообщило НИА «Нижний Новгород».

Наибольший интерес проявляют туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Екатеринбурга и Иванова, а среди иностранных гостей лидируют путешественники из Беларуси и Китая.