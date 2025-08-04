Нижегородский фестиваль «Музыка балконов» впервые прошел в Петербурге

Фестиваль «Музыка балконов» впервые вышел за пределы Нижегородской области и достиг Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на данные губернатора Глеба Никитина.

В минувшие выходные на балконах исторических зданий состоялись концерты в партнерстве с музеем-заповедником «Петергоф», Всероссийским музеем Пушкина и музеем-заповедником «Царское Село».

Никитин рассказал, что фестиваль открыли в усадьбе Державина на Фонтанке. Там выступили традиционные участники мероприятия — Дмитрий Скориков и Дмитрий Григорьев, исполнив произведения на музыку русских композиторов.