Нижегородские власти заявили о запуске платформы для поддержки кинопроизводства

В Нижегородской области запущена специальная платформа, предназначенная для содействия кинематографистам. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на вице-губернатора региона Олега Берковича.
Проект реализуется в рамках мероприятий по поддержке творческих индустрий региона. Заместитель губернатора подчеркнул растущую заинтересованность создателей фильмов в Нижнем Новгороде и готовность администрации оказать всестороннюю помощь представителям киноиндустрии.
На платформе собрано более 200 интересных объектов для съемок, расположенных в пределах города, а также актуальные данные о профессионалах и организациях, предлагающих необходимое техническое оснащение и сопутствующие услуги, добавил RT.
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