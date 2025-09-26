Нижегородская митрополия сообщила о планах по восстановлению 300 руинированных храмов

В 2021 году в Нижегородской области стартовала масштабная работа по консервации руинированных храмов. Были составлены списки святынь, нуждающихся в восстановлении: в Нижегородской епархии их 50, а в митрополии — 300. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу Нижегородской митрополии.

На каждом объекте провели различные работы: от очистки территории до установки стропильной системы и покрытия кровли. В некоторых случаях осуществлялся демонтаж ветхих куполов и установка новых крестов.

«Перед началом консервации в разрушенных храмах совершались Божественные литургии или молебны. Следующим этапом деятельности в данном направлении станет восстановление этих церквей», — отметили представители объединения.

В настоящее время осуществляется комплексная работа по сохранению храмов и старинных икон в различных районах региона.