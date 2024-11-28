Народная артистка РФ Долина заявила, что молодежь все больше интересуется джазом

Популярность джаза в России набирает обороты. Сейчас этим музыкальным направлением активно интересуется молодое поколение. Об этом рассказала народная артистка РФ Лариса Долина в интервью «Национальной службе новостей» .

Певица отметила, что в ее музыкальной академии обучается множество талантливой молодежи. Вместе с коллегами Долина старается раскрыть потенциал каждого ученика, передает RT.

«Кто-то приходит уже готовым, у него врожденное чувство ритма, много умеет. Есть те, кто слышал, но пока не могут воспроизводить», — сказала исполнительница.

Она добавила, что сейчас в стране проходит большое количество джазовых фестивалей и концертов, собирающих аншлаги.