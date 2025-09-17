Музей «Петергоф» объявил о временных изменениях в режиме работы объектов

В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» заявили о временном изменении графика работы объектов на время подготовки и проведения осеннего фестиваля фонтанов «Петергоф. Возрождение». Об этом сообщила « Мойка78 ».

Событие запланировано на 20 и 21 сентября.

«Большой каскад — не работает 17–22 сентября, гроты Большого каскада — не работают 17–22 сентября», — предупредили представители учреждения.

Изменения также коснутся расписания работы Большого петергофского дворца. Так, 21 сентября он будет доступен для посещения с 10:30 до 12:00, а 22 сентября — с 10:30 до 15:30 с перерывом с 12:00 до 14:30. Верхний сад тоже изменит график работы, добавил «ФедералПресс».