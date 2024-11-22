Музей Добролюбова на Лыковой дамбе вновь заработал в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открылся после реставрации музей Н. А. Добролюбова на Лыковой Дамбе. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Музейный комплекс претерпел масштабную реставрацию впервые за 50 лет. Специалисты уделили особое внимание историческим деталям.

«Это и изразцовая печь, и посуда, и мебель. Много аутентичных элементов той поры, которые передали потомки Добролюбовых, в том числе почетный гражданин Нижнего Новгорода Татьяна Виноградова», — рассказал изданию глава города Юрий Шалабаев.

В главном доме музея разместили уникальную выставку «Холодный ум и пылкое сердце», добавил он.