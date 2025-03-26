Минкультуры России: ограничений по странам-производителям фильмов не существует

Представитель ведомства напомнил, что по закону фильмы могут транслироваться только при наличии прокатного удостоверения, за исключением отдельных случаев, предусмотренных федеральным законодательством. Вопросы эфирной политики находятся в ведении Минцифры России.

При выдаче прокатных удостоверений Министерство культуры России проводит проверку содержания фильмов на наличие запрещенной информации, такой как экстремизм, терроризм, материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию, смену пола или отказ от рождения детей.

Отмечается, что никаких ограничений по странам-производителям фильмов не существует.