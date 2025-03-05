Министр Любимова: если зрители перестанут смотреть ремейки, мода на них угаснет

Она выразила удивление смелостью режиссеров, решивших переснять культовые картины, такие как «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет все!» и «Ирония судьбы. Продолжение». Министр признала, что результаты современных интерпретаций не всегда радуют зрителей и чаще демонстрируют провалы в прокате и низкие рейтинги.

Любимова подчеркнула, что Министерство культуры, Фонд кино и Институт развития интернета обладают правом не поддерживать подобные проекты государственными средствами, но не могут запретить людям, купившим права на оригинальные фильмы, создавать ремейки. Министр убеждена, что зрительское восприятие играет ключевую роль: если зрители перестанут интересоваться ремейками, мода на пересъемку классики угаснет естественным путем.