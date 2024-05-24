Министр культуры Любимова: ведомству предстоит большая работа в новых регионах РФ

Министерство культуры РФ ожидает большая работа в Новороссии и Донбассе. Об этом рассказала глава ведомства Ольга Любимова в беседе с RT .

По ее словам, в список основных задач входят ремонт зданий и создание экспозиций по новейшей истории страны. Кроме того, в регионах требуются реставрация экспонатов музеев и запуск детских центров.

Важным направлением Любимова назвала кинофикацию данных территорий. На момент присоединения к РФ там работали всего несколько кинозалов.