Международная конференция «Российско-малийское образование: билет в будущее» открылась в Мали
Международная конференция «Российско-малийское образование: билет в будущее» открылась накануне в Мали. Об эом сообщил «Ридус».
Мероприятие проходит в рамках продолжающегося укрепления партнерства между Россией и Африкой, которое рассчитано до 2026 года. Россию представляли участники из ЮЗГУ, БГТУ, ЮУрГГПУ, ГГНТУ и ТГУ.
В рамках конференции обсудили внедрения российского образования и технологий в африканских странах. Кроме того, поднимался вопрос бизнес-сотрудничества.
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