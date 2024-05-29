Международная конференция «Российско-малийское образование: билет в будущее» открылась в Мали

Международная конференция «Российско-малийское образование: билет в будущее» открылась накануне в Мали. Об эом сообщил «Ридус» .

Мероприятие проходит в рамках продолжающегося укрепления партнерства между Россией и Африкой, которое рассчитано до 2026 года. Россию представляли участники из ЮЗГУ, БГТУ, ЮУрГГПУ, ГГНТУ и ТГУ.

В рамках конференции обсудили внедрения российского образования и технологий в африканских странах. Кроме того, поднимался вопрос бизнес-сотрудничества.