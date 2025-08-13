Медиаменеджер Балдин назвал ИИ-треки шумовым мусором

Медиаменеджер Сергей Балдин поделился своим мнением относительно композиций, создаваемых искусственным интеллектом. Стриминговые платформы часто получают выгоду от присутствия подобного контента и не проявляют особого рвения в борьбе с ним, отметил эксперт в беседе с ИА НСН .

По его словам, музыка, созданная нейросетями, представляет собой скорее цифровой аналог белого шума — композиции звучат примитивно и недостаточно выразительно для полноценного восприятия слушателями.

«Это такой музыкальный белый шум, шумовой мусор. <…> Сегодня на ИИ надо смотреть как на ассистента музыкантов в первую очередь, который помогает делать „демки“», — отметил специалист.

Как пояснил Балдин, широкой аудитории такая музыка вряд ли интересна, поскольку воспринимается как нечто вторичное и несравнимое с творчеством настоящих артистов.