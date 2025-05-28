Мариинский театр объявил о старте продаж летних абонементов на «Звезды белых ночей»

Мариинский театр открыл продажу летних абонементов на XXXIII Международный музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей». В июне гостям предлагают насладиться восемью тематическими циклами выступлений, сообщила gazeta.spb .

Четыре абонемента посвятили великим композиторам: Петру Чайковскому, Джузеппе Верди, Сергею Прокофьеву и Родиону Щедрину. Театр предоставил особые скидки при приобретении билетов сразу на несколько мероприятий.

Так, абонемент «Чайковский-185» объединяет постановки знаменитых опер, таких как «Евгений Онегин», «Чародейка», «Пиковая дама», «Орлеанская дева», «Иоланта», балет «Лебединое озеро» и концерт под руководством дирижера Али Рахбари.

Программа «Прокофьев в Мариинском» собрала оперу «Любовь к трем апельсинам», балет «Ромео и Джульетта» и концерты с участием Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева.