Малый Гостиный двор в Санкт-Петербурге получил статус регионального памятника

Постройки Малого Гостиного двора в Санкт-Петербурге признали памятником регионального уровня. Такое решение приняли в городском комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры, сообщает сайт «Петроград» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В перечень попали постройки конца XVIII — начала XX веков, сохранившие внешний облик в наши дни. Речь идет о доме графини Марии Александровны Стенбок и доме Николаевых. Статус региональных памятников также получили Железо-красочные ряды Банковского переулка, Большой железный ряд или Кожевенная линия и другие строения.
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