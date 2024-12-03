Лекторий о местной культуре запустят в Пермской художественной галерее

Новый лекторий «Художественная культура Пермского края» запустят в самое ближайшее время в Пермской художественной галерее. Об этом написал сайт URA.RU со ссылкой на представителей музея.

Первая лекция, которую прочтет главный научный сотрудник галереи Нина Казаринова, будет посвящена империи Строгановых. Спикер сделает акцент на строгановских иконах XVI–XVIII веков — вкладах Никиты Григорьевича, Григория Дмитриевича и его сыновей, сообщил RT.

Все желающие могут прийти в культурное заведение в среду, 4 декабря, и послушать лекцию бесплатно.