«Кубань 24»: ежегодный бюджет культуры Краснодарского края вырос в 180 раз

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова поделилась информацией о развитии театров в регионе за последние 10 лет. Об этом написала «Кубань 24» со ссылкой на Telegram-канал чиновницы.

Ежегодный бюджет культуры Кубани вырос в 180 раз — до 20 миллиардов рублей. Культурные учреждения получили финансовую поддержку, сообщил RT.

В Краснодаре появились Театр защитника Отечества и Театр современного искусства. Материальную базу Нового театра укрепили в Сочи.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила о росте числа детских и молодежных театров в столице на 10% за прошлый учебный год.