«Кубань 24»: ежегодный бюджет культуры Краснодарского края вырос в 180 раз
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова поделилась информацией о развитии театров в регионе за последние 10 лет. Об этом написала «Кубань 24» со ссылкой на Telegram-канал чиновницы.
Ежегодный бюджет культуры Кубани вырос в 180 раз — до 20 миллиардов рублей. Культурные учреждения получили финансовую поддержку, сообщил RT.
В Краснодаре появились Театр защитника Отечества и Театр современного искусства. Материальную базу Нового театра укрепили в Сочи.
Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила о росте числа детских и молодежных театров в столице на 10% за прошлый учебный год.
Гогена Солнцева после измены жены заподозрили в романе с Айсылу Чижевской
В США сообщили о встрече военного самолета с роем НЛО
Погибший в Курской области боевик носил нашивку морской школы Карла III
Названа минимальная сумма для семьи для покупки самого необходимого
Вторая ракетка России Касаткина объявила о смене спортивного гражданства
Российский и украинский бойцы вновь сошлись в рукопашной схватке
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте