Критик Бабичев связал интерес к народной музыке с трендом на патриотизм
Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил причину вернувшейся популярности народных песен. Интерес к таким произведениям связан с трендом на патриотизм, отметил эксперт в беседе с «Москвой 24».
Так, существенно вырос спрос на концерты певицы Надежды Кадышевой. Билеты на мероприятия, запланированные на 23 и 30 ноября, достать практически невозможно.
«Это большая тенденция про поиск новых, наверное, смыслов или, наоборот, воспоминания старых смыслов в таких старых песнях», — отметила исследователь трендов Ольга Еремина.
Исполнительница Олеся Евстигнеева напомнила о появлении современных треков, дополненных эффектами от народных инструментов. По ее словам, спрос на фольклорные композиции был всегда.