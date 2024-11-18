Критик Бабичев связал интерес к народной музыке с трендом на патриотизм

Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил причину вернувшейся популярности народных песен. Интерес к таким произведениям связан с трендом на патриотизм, отметил эксперт в беседе с « Москвой 24 ».

Так, существенно вырос спрос на концерты певицы Надежды Кадышевой. Билеты на мероприятия, запланированные на 23 и 30 ноября, достать практически невозможно.

«Это большая тенденция про поиск новых, наверное, смыслов или, наоборот, воспоминания старых смыслов в таких старых песнях», — отметила исследователь трендов Ольга Еремина.

Исполнительница Олеся Евстигнеева напомнила о появлении современных треков, дополненных эффектами от народных инструментов. По ее словам, спрос на фольклорные композиции был всегда.