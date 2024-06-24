Козловский объяснил, почему российское кино отстает от западного

Актер Козловский заявил об отставании российского кино от западного

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская киноиндустрия отстает от американской из-за цензуры. Таким мнением поделился актер Данила Козловский в YouTube-шоу GlumOFF.

«Я патриот своей индустрии и с большой нежностью и уважением отношусь к огромному числу людей, которые в нашей индустрии стараются создавать, несмотря на непростые условия и все то, что происходит. Но все равно мы в роли догоняющих — всегда были и еще долгое время будем», — сказал он.

По словам Козловского, американская киноиндустрия достигла большого успеха благодаря отсутствию цензуры, несмотря на «определенные перекосы».

Актер пояснил, что в Соединенных Штатах создают не только успешные, но и проходные картины. Однако российский кинематограф пока не способен составить им конкуренцию.

В Москве на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ пройдет фестиваль «RT.Док: Время наших героев». Откроет мероприятие документальный фильм «Авдеевка. Так выглядит война». Посмотреть картину смогут все желающие бесплатно.

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