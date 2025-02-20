Коллекционер Броше: на выставке в Казани представят работы молодых художников

Куратор направления «Современное искусство» в Школе дизайна НИУ ВШЭ и коллекционер Пьер-Кристиан Броше рассказал сайту « Реальное время » о предстоящей выставке «Наследники: от классиков XIX века до классиков XXI века», которая пройдет в Казани.

По его словам, задача мероприятия заключается в выявлении современных художников с большим талантом.

«На выставке будут представлены молодые художники, в которых я верю», — заявил Броше.

Он также отметил, что Государственный музей изобразительного искусства Республики Татарстан передаст около 30 произведений из своей коллекции. Кроме того, посетителей ждут лучшие работы студентов Школы дизайна Высшей школы экономики, добавил RT.