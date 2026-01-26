Кинорежиссер Войтинский назвал наиболее удачные периоды для кинопрокатчиков

Кинотеатры часто фиксируют рекордные сборы в праздничные дни. Особенно популярны среди зрителей новогодние выходные, когда люди по традиции ходят в кино. О том, что такие периоды считаются удачными для показов, рассказал ИА НСН кинорежиссер Александр Войтинский.

«Новогодние сборы в несколько раз отличаются от того, что происходит в течение года. За это время практически невозможно побороться — мало кто может выйти в такие даты, здесь все решает большой бизнес. Есть еще так называемые „гендерные“ праздники — День защитника Отечества, 8 Марта. Иногда к ним добавляется День всех влюбленных. Это вторая благоприятная зона для кино», — сообщил собеседник.

Ранее исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что из-за увеличения количества выпускаемых фильмов в России стало не хватать «больших дат» для премьер.