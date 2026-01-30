Кинорежиссер Гончуков снимет фильм о Николае Бугрове с Балуевым или Гуськовым

Кинорежиссер Арсений Гончуков планирует снять на малобюджетный фильм о Николае Бугрове в Нижнем Новгороде. По информации ИА «Время Н» , он рассматривает возможность пригласить на главную роль либо Александра Балуева, либо Алексея Гуськова.

Арсений Гончуков — режиссер, сценарист и продюсер, родился в городе Горьком в 1979 году. Он окончил филологический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского и Школу кино Высшей школы экономики. В его производстве находятся два полнометражных фильма: «Моя самая лучшая жизнь» и «Московские твари».

Гончуков рассказал, что в Нижнем Новгороде у него остались друзья и родной брат. «Я понял, что Нижний Новгород от меня ускользает, и стал больше общаться со своими нижегородскими друзьями, — говорит Арсений. — Стал изучать материалы и понял, что здесь возможно снимать художественное кино».

Для финансирования проекта рассматриваются частные пожертвования меценатов, региональный рибейт и государственная поддержка. Если деньги найдутся быстро, съемки начнутся уже ближайшим летом.