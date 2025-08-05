Кинорежиссер Герман высоко оценил вклад Юхананова в искусство

Герман заявил, что с 1997 года Юхананов был для него примером экспериментатора в лучшем смысле этого слова, исследователя искусства, воспитателя и преподавателя.

«Он был блестящим, магнетическим человеком. У нас, к сожалению, таких почти не осталось», — подчеркнул кинорежиссер.

По словам Германа, Юхананов был тем человеком, вокруг которого всегда собирались талантливые люди.

«Он был маяком, я всегда был рад его видеть, я всегда улыбался, когда его видел. Всегда радовался, что он при деле, продолжает заниматься любимым делом. Само его наличие в профессии, в театре, меня как-то успокаивало и внушало веру в будущее», — заключил Герман.