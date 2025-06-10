Кинокритик Шнейдеров заявил об однотипности успешных российских сериалов

По его словам, российские сериалы сегодня отличаются гораздо более высоким качеством, чем фильмы, снимаемые для проката в кинотеатрах. Этому есть масса причин: пандемия коронавируса привела к снижению финансирования киноиндустрии, западные студии покинули рынок, а зрители сосредоточились на просмотре проектов на стриминговых платформах.

Критик подчеркнул, что, несмотря на прогресс, успешные отечественные сериалы часто страдают однотипностью сюжетов. Например, «Лихие», «Аутсорс», «Слово пацана» рассказывают о событиях перестроечной эпохи, демонстрируя хаос и проблемы, постигшие страну в те годы.