Кинокритик Шнейдеров заявил, что развитие нейросетей может вытеснить профессии композитора и монтажера

Развитие искусственного интеллекта может привести к полному исчезновению некоторых кинопрофессий. В частности, речь идет о монтажерах и композиторах. Об этом заявил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с ИА НСН .

К такому выводу он пришел, посмотрев мультфильм «Маленькие ночные серенады». Он стал первым нейроанимационным проектом. Продолжительность ленты составила 12 минут.

«Я подумал, а люди то зачем? Если достаточно одного грамотного программиста, который введет музыку и огромный набор картин художников», — отметил Шнейдеров.

Однако по словам режиссера-постановщика проекта Светланы Астрецовой, нейросеть представляет собой лишь прикладной инструмент. Создание мультфильма требует творчества и логики, поэтому процесс не может обойтись без человека.