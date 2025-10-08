Кинокритик Шнейдеров поддержал Ридли Скотта на счет критики современного кино
Британский режиссер Ридли Скотт высказал мнение о состоянии современной киноиндустрии на мероприятии Британского института кино (BFI) в Лондоне. Как информирует портал Deadline, Скотт утверждает, что киноиндустрия «тонет в посредственности», а большинство из миллионов снимаемых сегодня фильмов — низкого качества. Кинокритик Давид Шнейдеров считает такую позицию частично оправданной. Об этом написало ИА НСН.
Так, режиссер подверг критике чрезмерное увлечение цифровыми эффектами, отметив, что современные фильмы часто полагаются на технологии, а не на сценарий.
Собеседник агентства, в свою очередь, отметил, что у всех режиссеров есть неудачные фильмы, включая Федерико Феллини и Никиту Михалкова. По словам Шнейдерова, Скотт ностальгирует по временам, когда смысл превалировал над спецэффектами, а режиссеры больше внимания уделяли идее, а не визуальному оформлению.