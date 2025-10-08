Кинокритик Шнейдеров поддержал Ридли Скотта на счет критики современного кино

Британский режиссер Ридли Скотт высказал мнение о состоянии современной киноиндустрии на мероприятии Британского института кино (BFI) в Лондоне. Как информирует портал Deadline, Скотт утверждает, что киноиндустрия «тонет в посредственности», а большинство из миллионов снимаемых сегодня фильмов — низкого качества. Кинокритик Давид Шнейдеров считает такую позицию частично оправданной. Об этом написало ИА НСН .

Так, режиссер подверг критике чрезмерное увлечение цифровыми эффектами, отметив, что современные фильмы часто полагаются на технологии, а не на сценарий.

Собеседник агентства, в свою очередь, отметил, что у всех режиссеров есть неудачные фильмы, включая Федерико Феллини и Никиту Михалкова. По словам Шнейдерова, Скотт ностальгирует по временам, когда смысл превалировал над спецэффектами, а режиссеры больше внимания уделяли идее, а не визуальному оформлению.