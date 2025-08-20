Кинокритик Шнейдеров негативно оценил анонс ремейка «Приключений Шурика»

На российском ТВ анонсирована премьера ремейка на культовую советскую кинокартину «Приключения Шурика». Общественная Служба Новостей обратилась к эксперту за комментариями о возможном качестве новой версии. Кинокритик Давид Шнейдеров выразил сомнение в успехе проекта.

«Да мы все видели эти пародии от ТНТ на „Бриллиантовую руку“, „Иронию судьбы“ и другие проекты из прошлого. А теперь нам предлагают очередной кошмар — о приключениях Шурика. И кажется мне, что ничем интересным это не завершится», — заявил он.

По словам критика, современные режиссеры не способны воссоздать магию старых картин.

«Нет в современных артистах той харизмы и нерва, который был в артистах из кинолент советских времен. Да и среднестатистическому зрителю, который знаком с советской классикой, проще включить оригинал и поностальгировать, а не смотреть отборное д*рьмо, которое предлагает современный кинематограф», — подчеркнул кинокритик.

Тем не менее, Шнейдеров планирует посмотреть новую версию и поделиться впечатлениями.