Кинокритик Григорьев назвал Петрова универсальным актером, но без ярко выраженного стиля

Кинокритик Роман Григорьев в интервью ИА НСН высказал мнение о творчестве актера Александра Петрова. Он подчеркнул, что Петров является универсальным актером, способным вписаться в разнообразные роли, но при этом не обладает ярко выраженным индивидуальным стилем.

Григорьев отметил, что зрители запоминают фильмы с участием Петрова, но не выделяют конкретные роли, которые могли бы закрепиться в массовом сознании. Критик подчеркнул, что Петров принимает участие в проектах, которые ему интересны, но пока не создал своего фирменного амплуа.

По мнению Григорьева, внешность Петрова универсальна, что позволяет ему сниматься в разных фильмах и сериалах. Вместе с тем, Григорьев выразил сомнения в том, как Петров будет выглядеть в ролях персонажей среднего и старшего возраста, так как пока его репертуар ограничен ролями молодых героев.