Киноэксперт Исаев призвал снимать «стильные» социальные фильмы | 360°

Культура 08 мая 2024, 09:28 Киноэксперт Исаев призвал снимать «стильные» социальные фильмы

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Депутаты обсуждают создание экспертных советов для определения социальной значимости фильмов, однако важно, чтобы картины были еще и стильными. Таким мнением поделился с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

По его словам, важно, чтобы новые фильмы не были только экранизациями военных историй. Также стоит исключить топорную агитацию из кино.

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«Проекты должны быть сделаны очень стильно, красиво, с уважением к интересам зрителям, к современности киноязыка, к драматургии, с достойными актерами», — подчеркнул Исаев.

Он добавил, что также нужен нормальный инструмент для рекламы и продвижения новых фильмов. Он поможет привлечь зрителя и поднять выручки кинотеатров.

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