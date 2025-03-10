Юбилей Библиотеки Ломоносова в Петербурге отметят посадкой особого сорта сирени

Специальный сорт сирени высадят в Санкт-Петербурге в честь 125-летия Центральной районной библиотеки имени Ломоносова. Об этом газете «Петербургский дневник» сообщила директор Централизованной библиотечной системы Василеостровского района Ольга Николаенкова
По ее словам, саженцы пяти деревьев подарили московские селекционеры. Сирень, названная в честь ученого, отличается соцветиями, похожими на парики XVIII века.
Деревья посадят в августе у здания библиотеки на улице Нахимова. Ранее этот сорт украшал территорию СПбГУ, теперь насладиться красотой смогут все жители и гости города.
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