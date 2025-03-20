Ярмарка современного искусства «Арт Россия» станет крупнейшим событием индустрии

В московском Гостином дворе с 3 по 6 апреля пройдет ярмарка современного искусства «Арт Россия». Это мероприятие станет одним из крупнейших событий 2025 года в арт-индустрии, сообщил сайт DailyMoscow .

Организаторами выставки стали Корпорация «Синергия» и искусствовед Елизавета Фролова. В этом сезоне мероприятие соберет более 200 участников и представит несколько новых специальных проектов. Среди них — инициатива «Культурная дипломатия», которая объединит международную гостиную для обсуждений с государственными деятелями из разных стран, а также павильоны искусств дружественных государств, включая Иран.

За шесть лет «Арт Россия» превратилась в одно из важнейших арт-мероприятий страны, привлекая свыше 45 тысяч посетителей ежегодно. Организаторы стремятся не только к развитию российского арт-рынка, но и к укреплению международных культурных связей. На ярмарке будут представлены художники из дружественных стран.

Одно из ключевых событий выставки — детская площадка «Искусство чувствовать: Путешествие в мир эмоций!». Юные художники смогут представить свои работы широкой аудитории и получить рекомендации от экспертов.