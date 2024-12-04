Известный музыкальный педагог и композитор Виктор Кожухин умер на 78-м году жизни в Нижнем Новгороде

Скончался один из основателей нижегородской музыкально-хоровой школы «Жаворонок» Виктор Кожухин. Выдающийся педагог умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает сайт Newsnn.ru со ссылкой на учеников композитора.

По опубликованной информации, Кожухин руководил составом младшего хора. На его счету обучение более тысяч талантливых музыкантов, а также написание уникального сборника для хоровиков.

Ученики отметили, что восприняли смерть педагога как личную потерю. Причины ухода Кожухина из жизни не называются.