Известный музыкальный педагог и композитор Виктор Кожухин умер на 78-м году жизни в Нижнем Новгороде

Скончался один из основателей нижегородской музыкально-хоровой школы «Жаворонок» Виктор Кожухин. Выдающийся педагог умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает сайт Newsnn.ru со ссылкой на учеников композитора.
По опубликованной информации, Кожухин руководил составом младшего хора. На его счету обучение более тысяч талантливых музыкантов, а также написание уникального сборника для хоровиков.
Ученики отметили, что восприняли смерть педагога как личную потерю. Причины ухода Кожухина из жизни не называются.
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