Известный дирижер Оливер Диаз отметил уникальность российской постановки «Трубадур»

Знаменитый дирижер Оливер Диаз посетил Москву, чтобы побывать на показе своей оперы «Трубадур». Восемь лет назад он поставил ее на подмостках «Геликон-оперы», пишет сайт «Москва.ру».

В интервью в честь юбилея театра музыкант восхитился столицей России, отметив ее красоту в любое время года. Он также подчеркнул уникальность российской постановки, сочетающей музыкальное мастерство и актерское исполнение.

Диаз уверен, что гений Верди дополняется талантом режиссера Дмитрия Бертмана, создавая незабываемое впечатление. Испанский маэстро также выразил убеждение, что искусство универсально и важно прививать любовь к нему детям с ранних лет.

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