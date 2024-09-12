Профессор и доктор исторических наук Роман Соколов дал интервью газете « Петербургский дневник ». В ходе беседы он рассказал о перенесении мощей князя Александра Невского в Северную столицу.

Ученый назвал важным решение Петра I, по приказу которого останки и доставили в город.

«Император понимал, что нужен русский святой, покровитель новой столицы. Им стал Александр Невский, потому что Петр видел себя продолжателем его дела», — пояснил эксперт.

По его словам, перенесение мощей являлось частью идеологической системы. Император уделял особое внимание данной теме, отметил историк.