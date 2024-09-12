Историк Соколов: перенесение мощей Александра Невского в Петербург — часть идеологической системы
Профессор и доктор исторических наук Роман Соколов дал интервью газете «Петербургский дневник». В ходе беседы он рассказал о перенесении мощей князя Александра Невского в Северную столицу.
Ученый назвал важным решение Петра I, по приказу которого останки и доставили в город.
«Император понимал, что нужен русский святой, покровитель новой столицы. Им стал Александр Невский, потому что Петр видел себя продолжателем его дела», — пояснил эксперт.
По его словам, перенесение мощей являлось частью идеологической системы. Император уделял особое внимание данной теме, отметил историк.