Историк Афанасьев объяснил рост краж редкой русской литературы в Европе спросом среди россиян

Директор Государственной публичной исторической библиотеки Михаил Афанасьев в интервью сайту «Звезда» заявил, что повышенный спрос на редкие издания русской классики среди россиян привел к увеличению числа краж книг в библиотеках Европы.

По словам специалиста, вышедшие из бывшего СССР коллекционеры готовы тратить большие суммы на приобретение уникальных экземпляров. Историк уточнил, что интерес к русским изданиям объясняется высоким уровнем интереса к литературе XIX века, входящей в мировую культурную элиту.

Афанасьев также обратил внимание на особую привлекательность старых книг среди русскоязычных покупателей, подчеркивая связь русского литературного наследия с международным рынком антиквариата.