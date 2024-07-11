ИА НСН: «Слово года» в 2024 году будет выбирать искусственный интеллект
Федеральная акция «Слово года» стартовала в России. В 2024 году в составе экспертной группы окажется искусственный интеллект, сообщило ИА НСН со ссылкой на релиз организаторов.
Кроме того, в рабочую команду попали экс-министр культуры Михаил Швыдкой, писатель и философ Юрий Вяземский, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов.
Эксперты будут набирать базу популярных слов в социальных сетях и публикациях СМИ. Специалисты также изучат бестселлеры художественной и нон-фикшн литературы.
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