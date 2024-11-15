Худрук театра Ленсовета Луппиан заявила, что старается сделать спектакли более доступными

Народная артистка России, художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Лариса Луппиан в интервью «Петербургскому дневнику» рассказала, что при вступлении в должность ставила своей целью не потерять публику, которую привлек ее предшественник.
По ее словам, бывшему худруку Юрию Бутусову удалось сделать театр привлекательным для молодежи. Благодаря этому в зале всегда было много молодых лиц, а в репертуаре — разнообразных спектаклей.
Лариса Луппиан продолжила эту традицию, привлекая в режиссуре молодых артистов. Кроме того, она отметила, что стремится сделать театр более доступным. Поэтому вводятся различные абонементы и скидки для студентов и пенсионеров.
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