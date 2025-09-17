Художница Ласкина рассказала, что пишет углем картины об участниках СВО
Художник-монументалист и искусствовед Евгения Ласкина в беседе с газетой «Петербургский дневник» поделилась особенностями своей техники рисования.
Собеседница призналась, что начинала свою творческую деятельность с использованием необычных материалов: ретуши, фетра, воды и мела. Эти инструменты помогали ей создавать плотную и насыщенную поверхность изображений, отметил RT.
Именно таким образом были созданы первые работы Ласкиной посвященные участникам специальной военной операции. Сегодня же Евгения предпочитает рисовать углем.
«Уголь — это не только символ Донбасса, но и материал, рожденный под огромным давлением. Именно уголь лучше всего отражает характер наших ребят на передовой», — подчеркнула художница.