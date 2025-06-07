Художница Анна Желудь скончалась на 44-м году жизни

Художница Анна Желудь ушла из жизни в возрасте 43 лет. Трагическую новость объявил ее коллега Дмитрий Пиликин в социальных сетях, сообщил «Сноб».
Творческий деятель окончила Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени Штиглица. С начала 2000-х активно участвовала в выставках современного искусства, включая 53-ю Венецианскую биеннале в 2009 году.
Ее произведения выставляли в ЦСК «Гараж» на экспозиции «Новый декор» и в Русском музее в рамках проекта «Врата и двери». Художница была номинантом и лауреатом престижных российских премий в сфере современного искусства, таких как «Инновация» и премия Кандинского.
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