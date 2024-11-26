HiFi-стриминг «Звук»: Женя Трофимов и «Комната культуры» стали самыми востребованными исполнителями на платформе

HiFi-стриминг «Звук» представил итоги года — «Звук на репите», в рамках которого определил лучших артистов, наиболее востребованные аудиокниги и подкасты. Об этом написал «ФедералПресс» .

Так, Женю Трофимова и «Комнату культуры» признали лучшей музыкальной группой, а Люсю Чеботину — лучшей певицей. В категории «Прорыв года» первенство одержала bearwolf, а выбором редакции Sound стал исполнитель SALUKI.

Первую строчку в хип-хопе занял альбом Streets Echo 2052 рэпера ALBLAK 52, в рок-музыке — «Фолк» группы «Звери». Самыми музыкальными городами в России были признаны Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Челябинск.

Самыми популярными подкастами стали «Я такого не говорил — Джейсон СТЕТХЕМ на ЮМОРFM», «Эффект Домино» и «10 глупых вопросов».