Годовщину смерти Пушкина отметят 100-м памятным собранием в Петербурге

В годовщину смерти Александра Сергеевича Пушкина в его музее-квартире в Санкт-Петербурге пройдет серия памятных мероприятий. Главным событием станет 100-е традиционное памятное собрание во дворе дома на Мойке, рассказала заведующая музеем Галина Седова. Ее слова приводит сайт Gazeta.Spb .

Музей также подготовил выставку фотографий 1920-х годов и снимков прошлых собраний. Посетителей ждут выступления деятелей культуры и искусства, бесплатный вход в музей, выставка золотых часов Пушкина и концерт, где впервые прозвучит произведение на стихотворение «Анчар».

В экспозиции появится отреставрированная гравюра Николая Уткина с портрета Пушкина работы Ореста Кипренского. Об интересных фактах из жизни великого поэта расскажет председатель районного Пушкинского общества Виктор Федоров.